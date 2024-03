Questi hanno fastidio | Bersani al veleno contro il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Un altro attacco alla figura dei magistrati, ma non è una novità": Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito della proposta deldi Giorgia Meloni di sottoporre gli aspiranti giudici a test psico-attitudinali. "- ha proseguito lo storico esponente di sinistra -verso le autorità indipendenti, se la sono presi anche con l'Anticorruzione, con la Corte dei Conti, con i corpi intermedi, le forze sociali più rappresentative".ha poi fatto una distinzione tra chi oggi già fatest e la magistratura: "Chi porta le armi è giusto che faccia il test, per quanto riguarda gli altri o tutti o nessuno". La proposta è stata commentata in maniera provocatoria anche da Nicola Gratteri, ...