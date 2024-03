Quel lato oscuro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Di Vincenzo Calafiore 23 Marzo 2024 Udine Uno come me non può che vivere in un – fuoriscena – permanente o da esiliato, perduto in un gioco narrativo che favorisce il silenzio, la riflessione, l’osservazione, la storia dell’uomo costruita attraverso le varie voci dell’anima. Serpeggia in me, la mia malinconia, un contrappunto amaro di dolcezza sfiorita, dell’andare nel tempo inarrestabile e pure digrande deserto di passato che nessuno mai ha osato poter esplorare. Nella mia dorata conchiglia della presenza-assenza, risuona la voce del grande e cinico dispensatore, di un’immortalità di carta, nei miei racconti è vero, nessuno muore e se un personaggio è amato, per resuscitarlo e riportarlo nella sua vita, basta tornare in dietro di alcune pagine. Sono un personaggio scomodo, che ha sempre vissuto con pari intensità vita e letteratura, medito sul vuoto ...