Quattro rapine tra Torre del Greco e Scafati in due ore | arrestato un minorenne

È accusato di aver messo in fila Venti colpi. Furti in negozi, rapine improprie, ma anche ricettazione e utilizzo indebito di carta di credito. Il tutto in quattro mesi. Il giudice per le indagini ... (lanazione)

Torre del Greco - Quattro rapina in una notte, preso minorenne - Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare di collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli s ...stabiachannel

Incidente sulla tangenziale a Milano tra Cusago e Vigevano: 6 feriti, traffico bloccato e code chilometriche - Incidente sulla tangenziale Ovest a Milano tra Cusago Bisceglie e Vigevano Lorenteggio: 6 feriti non gravi, traffico bloccato e code chilometriche ...notizie.virgilio

Dalla Sicilia orientale il nuovo modello di Cardiologia. Ragusa, Siracusa, Catania, Messina in rete per mettere insieme competenze e strumenti - Parte dalla Sicilia orientale un nuovo progetto di messa in rete delle competenze e delle risorse disponibili. La “Sicilian Cardiovascular Academy” vuole offrire a ogni paziente la migliore prestazion ...siracusanews