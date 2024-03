Quattro rapine in una notte | arrestato minore è caccia ai tre complici

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe messo a segno, insieme ad altri treancora da identificare, trea mano armata e un quarto colpo non andato a segno tra Torre del Greco e Scafati (Salerno):nne. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare con collocamento in comunità emessa dal gip del tribunale dei minori di Napoli, sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco e i carabinieri della tenenza di Scafati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ladello scorso 23 gennaio, un commando composto dapersone, tra le quali ilnne raggiunto dall’ordinanza cautelare, avrebbe compiutoin serie. In particolare, 35 minuti dopo la mezzai ...

Napoli : emessa ordinanza dal tribunale per arresto un minore, gravemente indiziato di quattro rapine a mano armata Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ... (puntomagazine)

Commando armato semina il terrore: arrestato un minore, caccia ai complici - Questa mattina la polizia ha tratto in arresto un minore accusato di aver compiuto Quattro rapine - in concorso con altri soggetti - in poche ore, tra Torre del Greco e Scafati. Secondo l’ipotesi ...napolitoday

Torre del Greco - Quattro rapina in una notte, preso minorenne - Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare di collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli s ...stabiachannel

Incidente sulla tangenziale a Milano tra Cusago e Vigevano: 6 feriti, traffico bloccato e code chilometriche - Incidente sulla tangenziale Ovest a Milano tra Cusago Bisceglie e Vigevano Lorenteggio: 6 feriti non gravi, traffico bloccato e code chilometriche ...notizie.virgilio