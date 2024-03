Quattro auto per la polizia locale | Migliorano l’attività degli agenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Visto che i rinforzi in organico stentano ad arrivare, lasi consola conpiù moderne. Presentati ieri mattina, nella sede del comando in via Pirandello, i nuovi mezzi in dotazione aglidel corpo unico del Circondario (non aderisce solo Castel San Pietro) il cui arrivo era stato annunciato alla fine dello scorso anno. Si tratta diSuzuki S-Cross ibride, che contribuiranno appunto a svecchiare il parcodella. In totale, sono 28 gliveicoli in dotazione al comando, di cui 21 per il presidio di Imola e Dozza, tre per quello di Medicina, due per Mordano-Castel Guelfo e due per il presidio della Vallata. A questi, vanno aggiunte otto moto (tre Bmw 850, tre Honda 750, due Honda 650). ...