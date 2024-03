Quanto costa l' anello sfoggiato dall' influencer al posto di quello matrimoniale?

Per le festività Pasqua li 2024 il laboratorio di Iginio Massari torna a sfornare il dolce più amato in tutta Italia. Tante le ricette disponibili tra cocco e cannella, cioccolato e lampone, cacao e ... (fanpage)

Chiara Ferragni , dopo la separazione con Fedez, è volata a Dubai con i figli Vittoria e Leone per trascorrere le vacanze di Pasqua. Insieme a loro c'è la sorella Valentina Ferragni ... (leggo)

Anche per questa Pasqua 2024 lo chef Antonino Cannavacciuolo propone un'esperienza culinaria unica nel suo ristorante Villa Crespi . Ecco il menu e il prezzo.Continua a leggere (fanpage)

Ancora record per Apple all'asta: Quanto hanno pagato - Questa chicca per veri intenditori è stata battuta alla folle cifra di 323.789 dollari. In proporzione, però, sembra ancor più folle Quanto ha pagato chi si è aggiudicato un altro lotto: quello ...tecnologia.libero

Batman: Quanto costa la moto del cavaliere oscuro e che motore usa - L'incredibile veicolo dei film esiste davvero: ne sono stati costruiti sei. Ecco tutte le curiosità sul mezzo più iconico dell'universo DC ...inmoto

Quanto costa l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco Il prezzo - Quanto costa l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco Il prezzo che ancora una volta fa discutere, anche i clienti del celebre chef in un periodo particolare dove l’aumento dei costi sta diventando un vero p ...informazione