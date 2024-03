Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale a Miami? Il montepremi si alza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024)si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di. Il tennista italiano è riuscito a battere il ceco Tomas Machac in due set e si è cosìto il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino ha faticato a ingranare nel primo set, apertosi con break e contro-break, ma poi ha strappato il servizio all’avversario nel settimo gioco e a quel punto è riuscito adre il ritmo, mettendo alle corde un avversario rivelatosi decisamente insidioso e che al turno precedente aveva eliminato il nostro Matteo Arnaldi., che oggi ha chiuso i conti per 6-4, 6-2, tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare verosimilmente il russo Daniil Medvedev, ampiamente favorito nel confronto ...