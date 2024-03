Quando gioca Sinner la semifinale a Miami | avversario | data e giorno di riposo in più rispetto ad Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jannikha surclassato Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è così qualificato alle semifinali del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha faticato un po’ a ingranare contro il ceco, ma sulla lunga distanza è riuscito a sopire le velleità di unparticolarmente rognoso e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino non sta esibendo la forma fisica dei giorni migliori e non è nella condizione avuta in occasione del trionfo agli Australian Open, ma tanto è bastato per approdare tra i migliori quattro in Florida per la terza volta in carriera. Jannikattende ora di conoscere il proprio: sarà il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il cileno Nicolas Jarry. Il numero ...