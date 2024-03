Quando avrei voluto vedere le sue faccette | Schlein | il punto più basso contro Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha fatto molto discutere la performance in Parlamento del presidente del Consiglio, Giorgia, che prima aveva chiamato “ragazzi” alcuni membri dell'opposizione e poi, in risposta ad una frase di Angelo Bonelli dei Verdi (“Non mi guardi con quegli occhi inquietanti!”), aveva infilato la testa dentro la giacca. Un'esibizione bizzarra, ma che ha avuto così tanto risalto che è diventata anche la foto-notizia della prima pagina del Wall Street Journal. E non è la prima volta che il premier usa la sua mimica facciale e la sua gestualità nei comizi e negli interventi fatti in questo anno e mezzo di governo. Se ne discute, di questo, a DiMartedì, il programma di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Giovanni Floris. Ospite in studio una personalità d'eccezione, cioè il leader del Partito Democratico, Elly, la quale non apprezza ...