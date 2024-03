Qualificazioni Europei femminili 2025 | 28 azzurre per le gare con Olanda e Finlandia | torna Beccari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Ct della nazionale femminile di calcio, Andrea Soncin ha convocato 28per i primi due impegni di qualificazione verso il prossimo Europeo, che si disputerà in Svizzera nel luglio del. Lesi raduneranno domenica a Coverciano per preparare le sfide del Gruppo 1 della Lega A: venerdì 5 aprile è in programma il debutto con l’allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza (ore 18.15, diretta su Rai 2), mentre martedì 9 è previsto il match con lain programma a Helsinki (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2).a disposizione Chiara, che aveva saltato per infortunio i test di febbraio con Irlanda e Inghilterra. Debutto tra le convocate per Margot Shore, portiere classe ’97 che si sta mettendo in mostra in Serie B con la ...