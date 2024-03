Putin | le vere origini dell’orrore

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Difficilmente le guerre scoppiano all’improvviso. Così come difficilmente esse sono il parto delle menti crudeli, o folli come spesso si dice, di dittatori e autocrati. Il più delle volte i conflitti maturano, si caricano di tutta la loro forza dirompente attraverso lunghe gestazioni e con segnali evidenti. Il conflitto tra Russia e Ucraina non fa eccezioni. Non si è arrivati per caso alla crisi con la Russia. L’origine è forse da ricercare nella mancata gestione della fine di un impero, quello russo per l’appunto. Nella storia moderna, al crollare di un impero sono sempre seguite conferenze, congressi e conciliaboli dove le grandi personalità politiche dell’epoca si riunivano per decidere le sorti dell’impero decaduto e tracciare la rotta per il futuro. Il Congresso di Vienna del 1815 ridisegnò l’Europa dopo la fine di Napoleone (il quale durante le guerre che lo vedevano protagonista ...