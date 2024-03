Putin | la Russia e i fatti negati dalle opinioni «corrette»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Prima o poi, ci sarà da fare una riflessione sulla cosiddetta stampa indipendente e sulla quantità di balle che viene propinata all’opinione pubblica, a partire dalla malattia dello zar del Cremlino per finire alla bancarotta dellaPiù che il consenso bulgaro ottenuto daalle recenti elezioni, mi hanno colpito le immagini del presidente russo. Le percentuali le davo per scontate. Lo zar del Cremlino avrebbe potuto essere confermato con il 70 o l’80 per cento, ma sarebbe stata la stessa cosa: comunque avrebbe continuato a comandare lui, anche se avesse ottenuto meno voti. La sua vittoria era ampiamente prevista: dunque dov’è la novità? Piuttosto nessuno immaginava chesi sarebbe concesso un bagno di folla e che avrebbe fatto campagna elettorale comparendo qua e là fra la gente e addirittura partecipando a eventi ...

Per il leader bielorusso Alexander Lukashenko , i presunti autori della strage del 22 marzo alla Crocus City Hall di Mosca hanno cercato inizialmente di fuggire in Bielorussia e non in Ucraina, come ... (tpi)

Tagadà, Friedman smaschera Putin: "Perché sta provocando la Nato" - Dopo l'attentato alla Crocus City Hall, i commentatori politici cercano di capire quali sono le strategie messe in campo dalle potenze per avere ...iltempo

Joe Biden contro Vladimir Putin senza mezze misure, il presidente Usa dà del "macellaio" a quello della Russia - Il presidente statunitense Joe Biden torna ad attaccare senza mezze misure il leader russo Vladimir Putin, definendolo un “macellaio“. Lo ha fatto durante un comizio nella Carolina del Nord, dopo che ...notizie.virgilio

Guerra in Ucraina: think thank vicino a Nuland presenta una nuova tesi - L'Institute for the Study of War, quel meraviglioso pozzo senza fondo di soldi gestito dalla famiglia Kagan (e quindi da Victoria Nuland) è, comprensibilmente, sull'orlo della disperazione, perché dop ...osservatoriosullalegalita