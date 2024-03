Pussy Riot | Lucy Shtein condannata a 6 anni in Russia per un tweet contro la guerra

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non si ferma la repressione politica in, dove schierarsil’invasione dell’Ucraina o criticare l’esercito può costare moltidietro le sbarre. L'ultima a finire nel mirino della legge bavaglio che punisce chi critica laè una delle più note attiviste del collettivo d’opposizione. Il tribunale Basmanny di Mosca l’haa seidi...

