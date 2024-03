Puppo ottimista | “Sinner non in forma perfetta a Miami | ma può crescere E occhio a Zverev…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo d’analisi nel consueto appuntamento con TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario(telecronista di Eurosport). L’analisi si è focalizzata su quanto accaduto negli ottavi del Masters1000 di Indian Wells, con la vittoria di Jannikcontro l’australiano Christopher O’Connell e le sconfitte di Lorenzo Musetti e Matteo Arlandi contro Carlos Alcaraz e Tomas Machac. Di seguito gli aspetti analizzati: PRESTAZIONE MUSETTI – “Il carrarino ha fatto una buona partita, specialmente per quanto fatto vedere nel secondo set. Alcaraz è vero che, nel complesso, non è stato straordinario tennisticamente in tutta la partita, ma quando ha dovuto fare la differenza mi ha impressionato. Chiaramente, il fatto di cominciare il match già sotto di un break non ha permesso al toscano di avere una situazione ideale dal punto di vista ...