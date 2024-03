Pullman si ribalta in autostrada vicino Lipsia | almeno 5 morti

(Di mercoledì 27 marzo 2024)cinque persone sono morte in un incidente in cui è stato coinvolto unche si èto sull'A9, in Germania. Lo riporta l'agenzia Dpa citando la polizia. Nell'incidente che ha coinvolto il bus, un Flixbus, ci sono stati anche "numerosi feriti". Il Flixbus - riportano i media tedeschi - viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo aintorno alle 10. (ANSA-AFP).

Incidente stradale in Basilicata stamani. Ne dà notizia il tgnorba. Per cause da dettagliare l’autobud con circa quaranta studenti a bordo è finito fuori controllo, si è ribalta to ed ha terminato la ... (noinotizie)

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Un bus con a bordo 40 studenti è finito fuori strada a Baragiano , in provincia di Potenza, per evitare uno scontro frontale con un’auto. Feriti gravi sono ... (dayitalianews)

