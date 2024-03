Pullman Flixbus si ribalta in autostrada | almeno 5 morti e 20 feriti «A9 chiusa tutto il giorno per i soccorsi»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ancora un incidente per un. In Germania, sull'A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low costsi èto. Drammatico il primo bilancio:5...

Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Drammatico incidente in Germania , che per certi versi ricorda quello altrettanto tragico di Mestre risalente allo scorso 3 ottobre, quando un autobus precipitò da un ... (dayitalianews)

Flixbus, nuovi guai e incidenti per la low cost dei bus: come funziona e i guadagni - La vittima, secondo quanto emerso, era un 19enne congolese partito col Pullman da Milano per raggiungere Roma. Sull’autostrada A9 in Germania, invece, mercoledì 27 marzo intorno alle 9:45 un Flixbus ...quifinanza

Incidente Flixbus, l'ultimo schianto solo 2 giorni fa sull'A1: tutti i precedenti - Un altro Pullman della Flixbus è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Quella accaduta ieri in Germania sull'autostrada A9 vicino a Lipsia, in cui sono morte ...ilmessaggero

Lipsia, Flixbus si ribalta sull'autostrada: almeno cinque morti - I servizi di emergenza sono accorsi sul luogo dell'incidente Lipsia, 27 mar. (askanews) - Un autobus della linea low cost Flixbus che viaggiava da Berlino a Zurigo ha perso il ...corriereadriatico