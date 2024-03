Pullman Flixbus si ribalta in autostrada | almeno 5 morti e 12 feriti gravi «A9 chiusa tutto il giorno per i soccorsi»

(Adnkronos) – almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia , in Germania . Lo rende noto la ... (webmagazine24)

E' accaduto sull'autostrada A9. Il bus è uscito di strada e si è schiantato. Numerosi i feriti almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un ... (sbircialanotizia)

Ancora un incidente per un Pullman Flixbus. In Germania, sull'autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Drammatico il primo bilancio: almeno 5... (leggo)