Pullman Flixbus perde il controllo e si ribalta in autostrada | almeno 5 morti a Lipisa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Incidente in Germania, dove un autobus ha perso il controllo e si è ribaltato sull'A9 vicino a Lipsia:

Un pullman della Flixbus con 46 passeggeri a bordo , più i due autisti, si schianta in auto strada nel cuore della notte: il bus era partito ieri sera da Milano Lampugnano diretto a Roma,... (leggo)

Pullman si ribalta in autostrada vicino Lipsia, almeno 5 morti - (ANSA-AFP) - BERLINO, 27 MAR - Almeno cinque persone sono morte in un incidente in cui è stato coinvolto un Pullman che si è ribaltato sull ... Nell'incidente che ha coinvolto il bus, un Flixbus, ci ...ansa

