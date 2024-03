Puff Daddy | l’avvocato dopo i controlli sui suoi immobili | “caccia alle streghe”

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Condanna del raid da parte deldi Sean Combs Aaron Dyer, rappresentante di Sean Combs, comunemente noto come, ha condannato il recente raid condotto da agenti federali il 25 marzo nelle sue tenute a Miami e Los Angeles. Le perquisizioni facevano parte di un’indagine sul presunto traffico sessuale all’interno dell’industria hip hop, in mezzo a molteplici cause legali che accusavano Combs di abusi sessuali. Denuncia di uso eccessivo della forza Dyer ha criticato il raid definendolo una “” e ha denunciato l’uso eccessivo della forza e l’ostilità da parte delle autorità. In un comunicato, la difesa ha sottolineato l’assenza di responsabilità penale o civile riscontrata per le accuse mosse nelle cause civili contro Combs. Sottolineando ...