(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il 47,7% degli utenti ha una percezione positiva del Servizio sanitario della propria regione (Ssr): l'8,7% e il 39% ritengono che lalocale sia di un livello qualitativo, rispettivamente, ottimo e buono. Il 28,1% esprime invece un giudizio di sufficienza e il 22,4% ritiene che il Servizio sanitariosia al di sotto delle proprie aspettative o esigenze giudicandolo 'insufficiente'. Ma se più di un cittadino su 5 esprime un giudizio negativo, l'insufficienza del proprio Ssr è tuttavia riportata solo dal 9,4% dei residenti nel Nord-Est contro addirittura il 35,2% degli utenti che vivono nelle aree del Mezzogiorno. Il dato emerge dal 21/mo Rapporto 'Ospedali & Salute', promosso da Aiop (Associazione Italiana ospedalità privata) e realizzato in collaborazione con il Censis. Il Rapporto è uno strumento di monitoraggio dell'efficacia e ...

Promuove sanità regionale 47% italiani ma 35% la boccia al Sud: Il 47,7% degli utenti ha una percezione positiva del Servizio sanitario della propria regione (Ssr): l'8,7% e il 39% ritengono che la sanità locale sia di un livello qualitativo, rispettivamente, ottimo e buono.

Ebola: farmaci efficaci ma inaccessibili. Per Msf va istituita una 'scorta internazionale': ... promuove l'accesso ai farmaci per tutti a prezzi accessibili e conferma il diritto dei Paesi membri del Wto a sospendere la proprietà intellettuale per ragioni di sanità pubblica. "Forse l'esempio ...