Promozione Sfida a quota 53 per il Cattolica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024)53 questa sera per ilSg pronto a vedersela davanti al pubblico amico del ’Calbi’ con il Faenza. Prova a mettere in tasca tutto il bottino la Virtus Bellariva nel derby casalingo contro il Torconca, mentre il Verucchio se la vedrà, sempre in casa, con il San Pietro in Vincoli. Match sul terreno amico anche per il Misano con il Classe e pure per la Stella contro la Sampierana.. Girone D (30ª giornata, ore 20.30): Bakia Cesenatico-Cervia, Bellariva Virtus-Torconca, Cotignola-Civitella, Forlimpopoli-Due Emme,Sg-Faenza, Misano-Classe, Stella-Sampierana, Verucchio-San Pietro in Vincoli. Già giocata: Del Duca Grama-Fratta 0-7. Classifica: Sampierana 65; Fratta Terme 55; Faenza,Sg 53; San Pietro in Vincoli 47; Del Duca Grama 44; ...