Promozione Coppa Marche | Potenza Picena – Moie Vallesina tra proteste ed ironie

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le lacune organizzative del Comitato marchigiano della F.i.g.c. sono state superate dalla volontà dei due club di giocare ad ogni costo. Determinante l’intervento risolutivo del consigliere Urbano Cotichella, 27 marzo 2024 – La volontà didi giocare la finale a tutti i costi, nella data stabilita ad Agosto 2023 dalla Federazione, ha avuto la meglio su ogni tentennamento e sulla scarsa organizzazione, diciamo lacune, almeno in questo caso, della Figc Comitato. In un primo momento si è anche pensato al rivio ma i due club, impegnati in campionato ognuno a rincorrere i propri obiettivi finali, si sono fortemente opposti imponendo di voler giocare a tutti i costi entro e non oltre giovedì 28 marzo. In un primo momento ...