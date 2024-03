Principio d’incendio in un’abitazione in Valle Telesina | paura per una coppia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoquesto pomeriggio indi Guardia Sanframondi. Fortunatamente nessun danno alle persone, ma solo alle cose: il fuoco ha aggredito il piano cottura di una cucina e altri mobili. Le fiamme, probabilmente, sono state innescate da una banale distrazione: una pentola lasciata sul fuoco di una cucina alimentata a Gpl, surriscaldatasi, ha innescato il fuoco. Il fumo ha invaso quindi l’ambiente della cucina. Scattato l’allarme, l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme ha bloccato l’espandersi dell’incendio e al presente fumo e a mettere in sicurezza la stanza. Nessun problema per lache si trovava all’interno della casa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

