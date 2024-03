Prima Categoria Semifinale Coppa Marche | a Chiesanuova la Real Cameranese affronta il Montecassiano per volare in finale

Già in precedenza lo scambio di opinioni non proprio idilliache tra sostenitori, società ed altri addetti ai lavori avevano creato una frattura oggi sempre più netta Filottrano , 26 marrzo 2024 – Il ... (vallesina.tv)

Poker d’assi per il Club Scherma Chivasso - In gara anche Francesco Monopoli e Mattia Garruba, rispettivamente al 6° e 7° posto, che conquistano così la loro Prima medaglia di sempre. Anche nella Categoria Bambine (2013) il trionfo è targato ...giornalelavoce

Meri Malucchi promossa direttrice tecnica del Volley Academy Toscana - Dopo il rapporto con la Nottolini, nella sua Prima stagione da 1.o coach in B1 ... di esperienza e che avesse soprattutto competenze nel conoscere settore giovanile e categorie. Il coach pistoiese ...lagazzettadilucca

Serie C, la Sir Umbria Academy Assisi continua a vincere: è ancora Primato - Punto settimanale per il campionato regionale di serie C arrivato alla sedicesima giornata. La massima Categoria regionale vede iscritte le tre formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy, ...assisisport