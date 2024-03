Presidente Federcalcio brasiliana dopo la sconfitta con la Spagna | “Var deve essere obbligatorio”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildellaha protestato contro la mancata presenza del Var durante l’amichevole contro la: “La CBF informerà la FIFA che non solo nelle partite ufficiali ma anche nelle amichevoli sono obbligati a usare il VAR quando giocherà il Brasile. Il calcio è molto avanzato in Europa e il Var dovrebbe esserci sempre. La Uefa dovrebbepiù esigente. Noi usiamo il Var in tutte le nostre serie”. SportFace.

Breaking: Chen Xuyuan, ex presidente della Federcalcio cinese (CFA), è stato condannato all’ergastolo per accuse di corruzione . Durante il suo mandato dal 2019 al 2023, Xuyuan ha ricoperto la ... (justcalcio)

Assoluzione Acerbi, la protezione di Marotta e il disagio di Juan Jesus: razzismo derubricato a farsa - Alla lotta contro il razzismo offre anche le sue lacrime Vinicius j r, la stella del Real Madrid e della Nazionale brasiliana. “Triste e stanco ho sempre meno voglia di giocare, devo invece lottare pe ...napoli.repubblica

Spagna, tutti gli intrecci di Rubiales in cinque milioni di email - L’ex Presidente della Federazione è ancora nei Caraibi, ma ai suoi danni si sta muovendo la Guardia Civil: lanciata l’Operazione Brody ...repubblica

Muore a 17 anni durante la partita di calcio sotto gli occhi dei compagni: fatale il colpo all'addome sferrato dall'avversario - Tragedia in campo per un ragazzo di 17 anni in Algeria a causa di un violento calcio ricevuto all'addome. La vittima è Wassim Jazzar, che stava giocando per una squadra ...leggo