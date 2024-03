Prende fuoco l’appartamento | in salvo gli abitanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono a vico secondo Santa Maria Avvocata all’altezza del civico 13, nel quartiere San Lorenzo, per un incendio. Arel’intero appartamento a piano terra. Al momento non si registrano feriti. I vigili delhanno domato le fiamme. L’abitazione è stata sequestrata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per capire la natura dell’incendio e individuare gli eventuali residenti dell’abitazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.