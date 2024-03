Premio Novello La Regione investe 5mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Laha creduto nelelargendoa Codogno sui 40milatotali e l’ente locale conferma il proprio impegno nell’arricchire il panorama culturale regionale". È l’annuncio di Silvia Salamina, assessore alla Cultura. "La Lombardia rinnova il proprio impegno nel promuovere sport, cultura, arte e tradizioni attraverso l’assegnazione di contributi per iniziative ed eventi di rilevanza locale e internazionale, com’è nel caso del– ribadisce Salamina –. Un importante riconoscimento per il prestigioso concorso che celebra la satira visiva e l’umorismo grafico e che ha dimostrato negli anni di essere un importante punto di riferimento per i vignettisti professionisti e non sia italiani sia ...