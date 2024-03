Preghiera del mattino del 27 Marzo 2024 | “Insegnami a camminare”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Fiamme nella moschea di Casapulla , in provincia di Caserta: sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Non ci sono feriti.Continua a leggere (fanpage)

“Fermati Signore e abbi pietà di me”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei ... (lalucedimaria)

Tutto il paese per lei. La fiaccolata in piazza e poi la Preghiera: "Simbolo di libertà" - Oltre 400 persone in marcia dal cimitero al centro del paese. Tante etnie presenti. Gigantografia della vittima con volti di ragazze: "Conserveremo la sua memoria".ilrestodelcarlino

La Settimana santa di papa Francesco all’insegna delle precauzioni per la sua salute - Confermati al momento tutti gli appuntamenti dei giorni culmine della cristianità. Per la prima volta in questo pontificato le meditazioni della Via Crucis al ...ilsecoloxix

Visita delle Sette Chiese. Grande attesa per la passeggiata spirituale - Domani a Borgo San Lorenzo si terrà la tradizionale visita delle Sette Chiese, con centinaia di partecipanti che percorreranno a piedi sette chiese del territorio in un'atmosfera di riflessione e preg ...lanazione