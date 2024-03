Precipitazioni diffuse in tutta la provincia | l’instabilità proseguirà per tutta la settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Prosegue il maltempo esu tutto il territorio bergamasco. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI SINOTTICA La profonda struttura depressionaria formatasi tra la Gran Bretagna e il Golfo di Biscaglia continuerà a condizionare il tempo su tutto il Mediterraneo per l’intera. Il sistema frontale connesso a questa circolazione giunto ieri sul nord Italia determinerà condizioni di maltempo sulla Lombardia anche nella giornata odierna, mentre da domani pomeriggio assisteremo a un lieve miglioramento, seppur in un contesto di spiccata instabilità che determinerà una continua alternanza di schiarite e piovaschi per il resto della. Le temperature, dopo il calo di questi giorni, tenderanno ad aumentare a partire da ...