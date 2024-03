Povertà | mi sono convinto che il governo la faccia aumentare consapevolmente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Solo un liberista, o un commentatore dei grandi giornali e delle TV mainstream, oppure un vero e proprio cretino, potevano credere che riducendo i diritti e le garanzie sociali, aumentando le spese militari e praticando l’austerità di bilancio, lanon sarebbe aumentata. Come invece è ovvio, il rapporto Istat sullaci dice che essa è in aumento e che ancora di più cresce tra chi ha un posto di lavoro. Oggi in Italia ci5,7 milioni di persone inassoluta, cioè che non hanno di che mangiare e di che vivere dignitosamente. Cipoi altri milioni di persone che pur lavorando, non riescono a guadagnare un salario sufficiente per poter uscire dalla. È bene ricordare che, secondo i calcoli Istat, una famiglia di due persone che abbia a disposizione meno ...