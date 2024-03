Poste | Giorgetti | garanzie su occupazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 17.35 Il Piano industriale diItaliane "non contempla alcun impatto negativo" in termini di effetti sull'dalla cessione della quota del Mef. Ma "sarà cura del governo monitorare le decisioni aziendali, al fine di garantirne la salvaguardia". Lo assicura il ministro dell'Economia, in audizione in commissione al Senato. "Le operazioni di dismissione non prevedono in alcun caso la cessione del controllo da parte del Mef ma solo di quote". Il controllo, precisa, "continuerà a essere esercitato dallo Stato".