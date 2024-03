Possibile caso di crocifissione scoperto in Inghilterra | come si moriva per il supplizio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani haun probabilediin Britannia, antica provincia dell'Impero Romano. Gli indizi in uno scheletro sepolto tra il 130 e il 360 dopo Cristo, nel cui calcagno è stato trovato piantato un chiodo di 5 centimetri.

Il Caso Santanchè continua a tenere banco in politica. Le indagini sul ministro continuano ed ora si attende una decisione di FdI in tempi brevi. Daniela Santanchè ministro anche dopo Pasqua? ... (notizie)

Le polemiche non accennano a placarsi sul Caso Juan Jesus-Acerbi : possibili nuovi e clamorosi sviluppi in arrivo. La sentenza sul Caso che ha coinvolto i difensori di Napoli ed Inter, nello ... (spazionapoli)

HP 250 G9: il notebook è una Scelta Amazon ed è in offerta - Perfetto per il lavoro: il notebook HP 250 G9 con Windows 11 Pro e CPU Intel Core i5 di dodicesima generazione è in sconto su Amazon.punto-informatico

Cesa, Tari “restituita” sotto forma di credito: al via il progetto “Remunero” - Cesa (Caserta) - Tanti cittadini stanno aderendo al progetto “Remunero, Tari Indietro”, il progetto che prevede la possibilità di ricevere, sotto forma di ...pupia.tv

Benedetto Carambia (Movyon): “Il futuro della guida autonoma è nell’infrastruttura” - Benedetto Carambia, Head of R&D and Innovation di Movyon, sottolinea l'importanza delle infrastrutture intelligenti per lo sviluppo della guida autonoma. La collaborazione con il Politecnico di Milano ...economyup