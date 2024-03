Pool promozione A2 femminile Cbf Balducci | venerdì esame col Busto Arsizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono giorni di lavoro per la Cbfche alle 19 didisputerà a casa della Futura Giovanil’ultima gara delladi A2 di volley, poi sarà la volta dei playoff. Si tratta di un match che definirà la griglia dei playoff:e Messina sono certe rispettivamente del secondo e terzo posto, mentre le maceratesi e Talmassons si contendono la quarta piazza. Le ragazze di coach Carancini sono a pari punti con Talmassons ma quarte grazie ad una vittoria in più: per confermare la quarta piazza dovranno vincere da 3 punti sul campo della Futura, imbattuta in casa in questa stagione, altrimenti tutto dipenderà dal risultato della sfida che Talmassons giocherà sabato pomeriggio in casa ...