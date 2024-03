Pontedera | 18enne fa coming out e la famiglia lo caccia di casa | “Qua gay non ne vogliamo”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lo scorso febbraio undi, in provincia di Pisa, si è rivolto a Voice, uno sportello d’aiuto per la comunità LGBT+, raccontando di essere statoto didopo aver fattoout. “Qua figli gay non ne, vattene“, si sarebbe sentito dire dai genitori. Una storia che ha molto ferito ila cui è stato assegnato uno psicologo che si sta occupando di lui, nel frattempo – come racconta La Nazione – è stato attivato il servizio sociale e grazie alla sinergia con la scuola, un insegnante si è offerto di ospitarlo fino a giugno, per consentirgli di concludere gli studi con serenità e sostenere l’esame di maturità. Quando ilsi è presentato allo sportello era già stato mandato via daed era ...