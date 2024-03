Pon Metro Plus Città medie, chiusa la fase della coprogrammazione - Si è chiusa nel pomeriggio odierno con la sottoscrizione delle schede progetto da parte dei partner la fase di co-programmazione del Pon Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027. All’incontro con gli stak ...ntr24.tv

Bari: aperta al pubblico la nuova area di parcheggio green nei pressi del mercato Santa Chiara a Japigia - Nel corso dell’intervento, finanziato con fondi del PON Metro per circa 400mila euro, sono stati realizzati 115 stalli per le auto (comprensivi di due posti per disabili) e 10 per le moto, installati ...lamilano

Bari, aperto nuovo parcheggio green a Japigia di fronte al mercato coperto. “Recuperato piazzale abbandonato” - Finanziato con circa 400mila euro del Pon Metro. Potrà ospitare contemporanemente 115 auto. biciclette e moto. Realizzato con i principi per combattere le isole di calore in città ...msn