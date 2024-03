Pnrr | protocollo d’intesa tra Roma Capitale e la Guardia di Finanza per prevenire frodi e infiltrazioni negli appalti

Pnrr, intesa tra Roma Capitale e Gdf Lazio per prevenire Frodi - ROMA (ITALPRESS) - È stato siglato oggi in Campidoglio, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e del Comandante Regionale Lazio ...notizie.tiscali

No Women No Panel, Soldi sigla il protocollo a Napoli - Se non ci sono donne, non se ne può parlare. “No women no panel” è il titolo della campagna, nata nel 2018 in seno all’Unione europea e promossa in tutta Italia dalla Rai. Regione, Comune, Città metro ...napoli.repubblica

Pnrr, patto Campidoglio-Finanza per prevenire irregolarità - È stato siglato oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, il protocollo d'intesa fra Roma Capitale e il Coma ...ansa