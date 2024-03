Pnrr | Cartabellotta Gimbe | “Nodo personale e differenze regionali condizionano scadenze”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) – “Al 31 dicembre 2023 leeuropee sulsono state tutte rispettate. Tuttavia, effettuata la ‘messa a terra’ della Missione Salute, il rispetto dellesuccessive sarà condizionato soprattutto dalle criticità di attuazione del Dm 77 nei 21 Servizi sanitari, legate sia alle figure chiave delsanitario coinvolte nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale, sia alle enormi, che rischiano di essere amplificate dall’autonomia differenziata”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Nino, presidente Fondazione, in occasione del ’40esimo anniversario della Federazione italiana società medico scientifiche – Verso gli Stati Generali ...

