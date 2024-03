Playout Basket La Virtus di scena a Mondragone

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alle 20.30 di oggi laCivitanova sarà impegnata anella prima giornata di ritorno deidi serie B diinterregionale. "Ci attende – osserva Marco Pallotti, gm della– un avversario che vorrà rifarsi dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno, servirà una prestazione attenta". LaCivitanova è in testa del girone assieme L’Aquila, mentreha 4 punti in meno delle leader. "Noi – aggiunge Pallotti – con 2 punti saremmo salvi. La squadra è su di giri perché il traguardo è vicino, comunque sia è bene fare i conti con la differenza canestri, all’andata abbiamo battuto di 15 punti i campani". Laè incappata in un passo falso nell’ultimo turno. "A L’Aquila – ricorda il gm Pallotti – abbiamo ...

