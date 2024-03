Piogge e temporali in arrivo | scatta l’allerta meteo in Campania

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un nuovo avviso di allertainè stato emanato dalla Protezione civile perdalle 12 di oggi, mercoledì 27 marzo. La Protezione civile, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di allertaindi livello Giallo pervalido dalle 12

Una perturbazione atlantica si muove verso il Mediterraneo c entro -occidentale portando molte nuvole in Italia e fenomeni anche intensi. Nelle prossime ore maltempo che interesserà un pò tutta la ... (gazzettadelsud)

piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale sono le previsioni per domani, mercoledì 27 marzo , giornata di Allerta meteo gialla.Continua a leggere (fanpage)

Meteo - Giovedì Santo altra perturbazione con Piogge e temporali localmente intensi. Ecco le regioni più esposte. - La seconda perturbazione della Settimana Santa ha ormai raggiunto l'Italia con il suo carico di Piogge e di temporali ma non sarà l'ultima della serie. C'è un terzo fronte sempre associato al vortice ...3bmeteo

Cronaca meteo diretta: forte perturbazione in transito con temporali, nubifragi, vento e neve. Situazione e previsioni - SITUAZIONE ORE 8. Pilotata da una vasta e dinamica depressione atlantica, una nuova perturbazione ha raggiunto già nella serata di ieri l'Italia, dando luogo all'intensificazione dei fenomeni al Nordo ...3bmeteo

Allerta gialla a Napoli per forti Piogge: dalle 12 di oggi 27 marzo - Alle 12 di oggi e fino alle 12 di domani scatta l'allerta gialla a Napoli per il maltempo. L'avviso regionale prevede per la zona 1 (che comprende Piana Campana, Napoli, isole, area vesuviana) precipi ...napoli.repubblica