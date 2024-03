Pinerolo-Milano in tv | data | orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Inizia il conto alla rovescia per-2 deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le ragazze di Michele Marchiaro, seste al termine della stagione regolare, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per mettere in difficoltà una squadra molto ben attrezzata come. La formazione piemontese però ha bisogno di una grande prestazione per far saltare il banco. Le ragazze di Marco Gaspari invece vanno a caccia del successo in trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno e confermarsi una delle contendenti per lo Scudetto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 31 marzo ...