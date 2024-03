Pinamonti vuole il decimo sigillo Un gol contro l’Udinese vale di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La sfida nella sfida tra Andreae Lorenzo Lucca, lunedì sera, difficilmente ci sarà: se infatti l’attaccante del Sassuolo sta bene ed è a disposizione per la ripresa del campionato, lo stesso non si può dire per quello del, fermato in nazionale da un risentimento muscolare al flessore della coscia destra che, oltre ad averlo costretto a rimandare l’esordio azzurro domenical’Ecuador, lo tiene in dubbio anche per lo ssalvezza di Reggio Emilia. Se davvero Lucca non dovesse farcela, a guidare l’attacco dei friulani sarà probabilmente Isaac Success, che in stagione è ancora a secco e non gioca una partita da titolare dallo scorso novembre, avendo raccolto da allora solo spezzoni di gara., al contrario, da un mese – dall’ultima rete personale, messa a segno ...