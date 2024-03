Pignata Pascale | Reti oncologiche fondamentali per diagnosi e cura cancro ovarico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - "Proprio perché il tumoresi diagnostica molto tardivamente e richiede una chirurgia di alta qualità, è importante concentrare i casi e selezionarli, all'interno delle regioni. Lo stesso vale per lemolecolari che oggi sonoper la gestione" delle terapie sempre più mirate. "Lesono molto importanti perché possono identificare dei percorsi all'interno della regione che indirizzano le pazienti verso i centri chirurgici migliori, i centri oncologici che hanno la possibilità di prenderle in carico in maniera completa". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Sandro, direttore Divisione Oncologia medica, Dipartimento di Uro-ginecologia, Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione G.di ...