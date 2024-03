Pignata Pascale | “Reti oncologiche fondamentali per diagnosi e cura cancro ovarico”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 'Malattia subdola, 80% casi diagnosticati in stadio avanzato quando malattia ha già interessato altri organi' "Proprio perché il tumoresi diagnostica molto tardivamente e richiede una chirurgia di alta qualità, è importante concentrare i casi e selezionarli, all'interno delle regioni. Lo stesso vale per lemolecolari che oggi sonoper la gestione"

