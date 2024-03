Picchiato fuori dalla discoteca | cade l' accusa di tentato omicidio | 4 anni ai due giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Reggio Emilia, 27 marzo 2024 - L'di, così come le aggravanti, è caduta all'esito del processo di primo grado: il tribunale ha riqualificato la contestazione in lesioni gravi in concorso e ha condannato entrambi gli imputati a 4, comprensivi dello sconto di un terzo della pena dovuto al rito abbreviato. È il verdetto emesso stamattina dal collegio dei giudici - presieduto da Cristina Beretti, a latere GiovGhini e Silvia Semprini - per il 22enne Daniele Eugenio Vernucci, di Sassuolo, e il 19enne Kevin Coppolecchia, di Castellarano, i duea processo per la grave aggressione subita da Giuseppe Checchia, modenese oggi 21enne, all'uscita'Rockville', nella notte del 9 ottobre 2022, a Castellarano, ...