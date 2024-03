Picchia la moglie davanti al figlio Ubriaco fradicio | finisce in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Era già stato allontanato dalla sua abitazione dopo vari episodi di maltrattamento nei confronti della: completamente, ha pensato bene di tornare nella casa della donna per aggredirla di fronte alletto di cinque anni ma è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Legnano, che lo hanno trovato ancora all’interno dell’abitazione. L’episodio è accaduto in questi giorni a Nerviano: protagonista un operaio di origini rumene, classe 1985, attualmente domiciliato a Lainate, che era stato allontanato dalla casa abitata dalla36enne, anche lei nata in Romania, e daldi soli cinque anni a seguito di una serie di maltrattamenti denunciati dalla donna. Sabato sera l’uomo, completamente, ha pensato bene di presentarsi a ...