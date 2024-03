Picchi di 30 gradi Arriva il grande caldo a Pasqua e Pasquetta | dove colpirà

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un inizio di Primavera caratterizzato da un meteo piuttosto variabile sull'Italia, con zone colpite da abbondanti piogge e altre con il sole. Ad incidere su questi giorni è stata una perturbazione di origine atlantica, ma ora è in arrivo un anticiclone di matrice subtropicale. Quali saranno gli effetti nei prossimi giorni di festa? La risposta la fornisce il sito MeteoGiuliacci.it: “Le previsioni meteo fiutano un'ondata di calore atipica sia per?che per, che interesserà principalmente ?le regioni meridionali, il litorale adriatico e le Isole Maggiori. Questo aumento delle temperature è la diretta conseguenza dell'intensificarsi di una? depressione situata tra la Penisola Iberica, il? Marocco? e l'Algeria occidentale. Tale fenomeno causerà ?l'ascesa di correnti d'aria calda subtropicale dall'Algeria centrale verso l'Italia. Ma questo è ...

Alcuni giorni di bel tempo e temperature sopra la media, prima del ritorno del freddo invernale. Questo primo weekend di febbraio è all'insegna del caldo anomalo, con circa 8-10°C in più da Nord a ...

