“Pibe de oro” è il nuovo singolo di Reír

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il 26 aprile 2024 esce “de oro”,di, classe 2006, uno dei talenti emergenti più promettenti della scena Rap palermitana. Il brano sarà accompagnato dal videoclip, in uscita il 7 maggio. Andiamo a saperne di più. “de oro” diIl 26 aprile 2024 esce “de oro”,di, uno dei talenti emergenti più promettenti della scena Rap palermitana. “de oro” (etichetta Roxy Studio Records)è il titolo deldi, uno dei talenti emergenti più promettenti della scena Rap palermitana, in uscita in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire dal 26 aprile. Il ...