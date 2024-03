“Piango | non posso fare altro” Amadeus non resiste e sorprende il pubblico di Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024)in lacrime ad, cosa è successo. Parliamo della puntata del 26 marzo 2024, quella di Andrea, proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna e di sua moglie Simona. Insieme sono stati i protagonisti indiscussi della serata. La coppia ha regalato momenti di grande divertimento, grazie a una serie di gag e battute che hanno coinvoltoe tutto ilin studio, oltre ai telespettatori a casa. Il gioco ha iniziato con Andrea che ha messo alla provacon una barzelletta: “Qual è l’uccello che è sempre in giro?”. >> “Lo faccio da pazza”., Ilaria lascia tutti a bocca aperta: la scoperta all’ultimo pacco La risposta, “L’aquila: LA-QUI-LA”, ha scatenato le risate in studio. ...