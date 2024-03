Pessina | orgoglio di Monza Vuole riprendersi l’Europeo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Playstation? Macché. A Coverciano, quando si costruiva il sogno di Londra, lui al massimo se la vedeva a ping pong con Manuel Locatelli. Matteo, nato ae capitano del, di quelle notti magiche dell’estate del 2021 è stato protagonista a modo suo: non solo segnando all’Olimpico contro il Galles e poi contro l’Austria, ma lasciando scivolare la penna dei sentimenti su un diario di bordo che ha segnato indelebilmente il valore di quelle notti. Nessun codice etico da ricordare, per lui che della sua vita ha voluto coniugare passione e conoscenza: ha inseguito il pallone con la bravura di quelli che non vivono di strappi o fiammate, ma di costanza data dal lavoro, e senza perdere la voglia di crescere anche fuori dal campo iscrivendosi al corso di Economia e Management alla Luiss di Roma. In camera ...