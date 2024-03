Pesi | sei Azzurri a Phuket per puntare alle Olimpiadi | è l’ultima occasione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – Il Team Italia distica Olimpica è in partenza per, dove il 1° aprile inizierà la Coppa del Mondo, ultima gara di qualificazione olimpica e ultima chance per entrare nella top ten della ranking list olimpica e conquistare il pass per Parigi 2024. Alla gara, è obbligatoria per poter prendere parte ai Giochi, parteciperanno esclusivamente i seiche hanno iniziato il percorso di qualificazione. Con loro il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, coadiuvato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando 3 Matteo Orecchini. Giulia Imperio, impegnata nella categoria 49 kg, è attualmente 13° con i 185 kg sollevati a Doha e dovrà migliorarsi di almeno 6 kg per entrare nella top ten; Lucrezia Magistris dovrà incrementare i suoi 217 kg di almeno 5 kg per cercare di scalare la classifica nella categoria 59 kg, dove ora ...